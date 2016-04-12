中国发改委鼓励银行跟投跟贷专项基金项目 今后将加强项目推介

路透北京4月12日 - 中国国家发改委日前召集金融机构，推介专项建设基金项目，并鼓励银行积极跟投跟贷，发挥专项建设基金的拉动带动作用。

发改委网站周二刊登的新闻稿显示，发改委投资司召开金融机构支持重大项目建设座谈会指出，今后发改委将在项目推介、投融资管理创新等方面，进一步与银行、保险、基金等各类金融机构加强合作。

此外，与会金融机构建议，未来有关银行可从其贷款项目中，积极推荐符合专项建设基金要求的优质项目，纳入专项建设基金支持范围；通过政府投资与银行资金的有机结合，创新投融资方式，积极扩大合理有效投资。

此前，中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发改委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币，陕西省获得国家2016年第一批专项建设基金156亿元。（完）