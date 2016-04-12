中国发改委鼓励银行跟投跟贷专项基金项目 今后将加强项目推介

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月12日 - 中国国家发改委日前召集金融机构，推介专项建设基金项目，并鼓励银行积极跟投跟贷，发挥专项建设基金的拉动带动作用。
发改委网站周二刊登的新闻稿显示，发改委投资司召开金融机构支持重大项目建设座谈会指出，今后发改委将在项目推介、投融资管理创新等方面，进一步与银行、保险、基金等各类金融机构加强合作。
此外，与会金融机构建议，未来有关银行可从其贷款项目中，积极推荐符合专项建设基金要求的优质项目，纳入专项建设基金支持范围；通过政府投资与银行资金的有机结合，创新投融资方式，积极扩大合理有效投资。
此前，中国陕西省发改委官网发布消息称，为促投资稳增长，今年国家继续安排专项建设基金，计划每季度安排一批。国家发改委安排部署了第一批专项建设基金申报工作，计划安排4,000亿元人民币，陕西省获得国家2016年第一批专项建设基金156亿元。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。