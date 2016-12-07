京冀交界地区严控房地产开发建设 强化房地产市场管控--中国发改委

路透北京12月7日 - 中国国家发改委等七部门联合印发加强京冀交界地区规划建设管理的指导意见，明确提出严格管控措施，重点是推进土地集约节约利用，严格产业准入管理，严控房地产开发建设，强化房地产市场管控，严控人口规模。

周三刊登在发改委官网的通知称，按照统一规划、统一政策、统一管控的原则，明确了跨区域管控的重点地区和总体要求，强调坚持“一盘棋”谋划，突出绿色、宜居、人文、智慧发展，探索人口密集地区优化开发模式，建立目标同向、措施一体、互利共赢的跨区域规划建设管控新机制。

意见要求加强规划管理。强调创新规划管理体制，交界地区有关县（市、区）的总体规划及专项规划由省级统筹编制，并加强与北京城市副中心、北京新机场临空经济区等规划衔接。

严格控制城镇开发强度，开展交界地区整体城市设计，有序推进新型城镇化。保护生态环境。主要是建设环首都生态保护绿带，严格划定永久基本农田，拓展城乡绿色生态空间，完善跨区域生态环保联防联治机制。

统筹公共服务体系建设。强调加强公共服务设施建设，提高基本公共服务保障水平。

今年5月初，中国国土资源部、国家发展改革委联合印发《京津冀协同发展土地利用总体规划（2015-2020年）》，划定减量优化区、存量挖潜区、增量控制区和适度发展区，明确各区土地利用原则和利用导向，按照突出重点、有序投放、优化结构的原则，严格控制新增建设用地。（完）