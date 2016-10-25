中国发改委称力争在11月底前完成今年去产能验收

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月25日 - 中国国家发展改革委周二表示，中国钢铁全年去产能任务有望在10月完成，力争煤炭全年去产能任务在11月完成。今年去产能验收工作力争在11月底前完成。
发改委副秘书长许昆林在发布会上称，中国部分地区和企业全年去产能任务已完成。
工信部此前表示，前三季度钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。
新闻发言人赵辰昕稍早针对近期煤炭价格回升较快表示，这与煤炭行业去产能有关，但从供需形势看，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。目前煤炭领域完全有条件、有能力保障稳定供应。
中国大连铁矿石期货周二跳涨近6%至每吨471元人民币，跟随钢铁期货涨势；上海螺纹钢涨3.7%至每吨2,561元；上海热轧钢卷上涨3.8%至每吨2,886元。（完）
(发稿 李子木；撰写 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。