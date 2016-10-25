中国发改委称力争在11月底前完成今年去产能验收

路透北京10月25日 - 中国国家发展改革委周二表示，中国钢铁全年去产能任务有望在10月完成，力争煤炭全年去产能任务在11月完成。今年去产能验收工作力争在11月底前完成。

发改委副秘书长许昆林在发布会上称，中国部分地区和企业全年去产能任务已完成。

工信部此前表示，前三季度钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。

新闻发言人赵辰昕稍早针对近期煤炭价格回升较快表示，这与煤炭行业去产能有关，但从供需形势看，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。目前煤炭领域完全有条件、有能力保障稳定供应。

中国大连铁矿石期货周二跳涨近6%至每吨471元人民币，跟随钢铁期货涨势；上海螺纹钢涨3.7%至每吨2,561元；上海热轧钢卷上涨3.8%至每吨2,886元。（完）