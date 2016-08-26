中国进一步引导利率下行空间仍很大 政策仍须在此着力--发改委

路透北京8月26日 - 中国国家发展和改革委员会网站周五刊登文章称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力。

该篇署名国家发改委经济研究所曹玉瑾的文章称，近年来中国实体经济融资成本仍然偏高。无论是银行贷款还是债券市场融资，均比美国、欧洲等国家高出50%以上，并且呈现出短端利率逐步下降而长端利率水平仍然较高，表内贷款利率显着下降但表外非标等融资利率水平仍然较高，大型企业融资成本稳中有降但中小企业融资成本仍然较高等特征。

“当前的一般存款准备金率为16.5%，无论是与历史水平相比还是与其他主要国家相比，均处于较高水平，存款基准利率距离零利率陷阱也还有一定距离。继续保持流动性合理充裕、营造合理宽松的货币环境，有助于引导市场利率进一步下行。”文章称。

国家发改委政策研究室8月初在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。（完）