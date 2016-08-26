中国进一步引导利率下行空间仍很大 政策仍须在此着力--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国国家发展和改革委员会网站周五刊登文章称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力。
该篇署名国家发改委经济研究所曹玉瑾的文章称，近年来中国实体经济融资成本仍然偏高。无论是银行贷款还是债券市场融资，均比美国、欧洲等国家高出50%以上，并且呈现出短端利率逐步下降而长端利率水平仍然较高，表内贷款利率显着下降但表外非标等融资利率水平仍然较高，大型企业融资成本稳中有降但中小企业融资成本仍然较高等特征。
“当前的一般存款准备金率为16.5%，无论是与历史水平相比还是与其他主要国家相比，均处于较高水平，存款基准利率距离零利率陷阱也还有一定距离。继续保持流动性合理充裕、营造合理宽松的货币环境，有助于引导市场利率进一步下行。”文章称。
国家发改委政策研究室8月初在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。