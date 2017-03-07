中国发改委称今年煤炭去产能目标完全可以实现 煤价有望平稳回落

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月7日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，中国今年全年煤炭去产能的目标任务是完全可以实现，随着供需关系会趋于宽松，煤价有望呈现平稳回落态势、不会大幅上升。
发改委网站援引经济运行调节局相关负责人称，2017年已没有必要在大范围实施煤矿减量化生产措施。基本考虑是先进产能煤矿和生产特殊紧缺煤种的煤矿原则上不实行减量化生产措施；煤炭调入数量多、去产能后资源接续压力大的地区，由所在地政府自行确定。
“在煤炭价格仍处于合理区间（即抑制煤炭价格异常波动所明确的绿色区间）以上范围时，将不会出台减量化生产措施。”发改委指出。
发改委并称，随着煤炭去产能推进，煤炭市场供需关系有了明显改善，但是产能严重过剩的状况并未发生根本改变。随着下阶段取暖用煤高峰的结束、南方来水增加和水电出力增多，以及春节放假煤矿逐步复工复产等因素，供需关系会趋于宽松，煤价有望呈现平稳回落态势，不会出现大幅上升局面。
发改委并指出，随着去产能的深入推进，煤炭价格出现回升和煤矿盈利状况好转，一些企业去产能的积极性有所下降，对去产能工作的顺利推进确实带来了更大难度。但另一方面，煤矿盈利状况的好转，也有利于企业补还欠账，有利于地方增加财政收入和筹措配套资金，为去产能创造条件。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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