中国发改委约谈部分煤炭去产能进展滞后省份 督促其如期完成目标

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月14日 - 中国国家发展和改革委员会称，近日会同有关部门对部分煤炭去产能进展滞后省份进行约谈，督促有关地区和企业采取更加有力措施，确保按质按量如期完成全年煤炭去产能目标任务。
发改委网站周三刊发新闻稿称，下阶段要严格做好产能退出验收，认真做好公示公告，千方百计做好职工安置工作，及早谋划明年安排。相关省区负责人员称将采取有力举措，确保如期完成去产能任务。
发改委副主任连维良此前称，前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后，截至7月末累计退出煤炭产能9,500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；特别是7月退出煤炭产能不到1,000万吨。
中国国务院8月中旬召开常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，确保完成既定目标任务。会议称督查要以产能实际退出、严控新增产能、职工安置等为重点，鼓励企业兼并重组、转型升级，对落实不力、进度慢和违规新增产能等，要通报、约谈直至严肃问责，确保完成全年化解过剩产能硬任务。（完）
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(发稿 李子木；审校 张晓翀/乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。