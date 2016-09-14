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中国财经 | 2016年 9月 14日 星期三 19:12 BJT

中国发改委约谈部分煤炭去产能进展滞后省份 督促其如期完成目标

路透北京9月14日 - 中国国家发展和改革委员会称，近日会同有关部门对部分煤炭去产能进展滞后省份进行约谈，督促有关地区和企业采取更加有力措施，确保按质按量如期完成全年煤炭去产能目标任务。

发改委网站周三刊发新闻稿称，下阶段要严格做好产能退出验收，认真做好公示公告，千方百计做好职工安置工作，及早谋划明年安排。相关省区负责人员称将采取有力举措，确保如期完成去产能任务。

发改委副主任连维良此前称，前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后，截至7月末累计退出煤炭产能9,500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；特别是7月退出煤炭产能不到1,000万吨。

中国国务院8月中旬召开常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，确保完成既定目标任务。会议称督查要以产能实际退出、严控新增产能、职工安置等为重点，鼓励企业兼并重组、转型升级，对落实不力、进度慢和违规新增产能等，要通报、约谈直至严肃问责，确保完成全年化解过剩产能硬任务。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接：here

(发稿 李子木；审校 张晓翀/乔艳红)

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