中国发改委：煤电联营指导意见发布 重点推广坑口煤电一体化

路透北京5月18日 - 中国国家发展改革委员会发布关于发展煤电联营的指导意见，结合煤炭、电力行业发展布局，调整配置大型煤炭基地内现有煤矿、电力项目，优先消化存量项目，严格控制新增项目，重点推广坑口煤电一体化。

刊登在发改委网站的文件称，在中东部优化推进煤电联营，按照“政府引导、企业自愿、分类施策”的方针，针对在役煤矿和电站，鼓励有条件的煤炭和电力企业突破传统的行业、所有制限制，通过资本注入、股权置换、兼并重组、股权划拨等方式，着力推进存量煤矿和电站实现联营，鼓励发展混合所有制，促进国有资产保值增值。

继续发展低热值煤发电一体化。在主要煤炭产区的大型煤矿坑口建设低热值煤电厂时，原则上应按照煤矿、选煤厂、电厂一体化模式推进，建立煤电长期战略合作机制。

在政策支持方面，文件称，“十三五”（2016-2020）期间，在制定煤炭和电力发展规划时，除必要的生产接续煤矿项目和城市热电联产、电网安全需要建设的电源项目外，优先规划符合重点方向的煤电联营项目，优先将相关煤矿和电源纳入煤炭和电力发展规划，并在省级能源主管部门优选项目时优先安排。新建煤矿必须同时符合减量置换要求。

对于符合重点方向的煤电一体化项目，优化核准等相关程序，力争实现配套煤矿和电站同步规划、同步核准、同步建设。将煤电一体化项目的项目用电纳入配套电厂厂用电范围。在同等排放和能耗条件下，电网调度优先安排煤电一体化及其他煤电联营项目电量上网。支持煤电一体化项目优先参与跨区、跨省等电力市场化交易。

煤电联营是指煤炭和电力生产企业以资本为纽带，通过资本融合、兼并重组、相互参股、战略合作、长期稳定协议、资产联营和一体化项目等方式，将煤炭、电力上下游产业有机融合的能源企业发展模式，其中煤电一体化是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式。

近年来，在国家政策引导下，中国煤电联营取得一定进展。截至2014 年底，煤炭企业参股控股燃煤电站达1.4 亿千瓦，发电集团参股控股煤矿年产能突破3亿吨，形成了以伊敏为代表的煤电一体化和以淮南为代表的大比例交叉持股等多种发展模式。（完）

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