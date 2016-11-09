中国发改委称煤价过快上涨偏离基本面 去产能决心不动摇

路透北京11月9日 - 中国国家发改委周三称，中国煤炭长期供大于求，不支持其价格非理性上涨；煤价过快上涨偏离基本面，发改委派出调研组到相关企业调研。中国有条件有能力保障煤炭安全供应，对煤炭去产能的决心不会动摇。

发改委官员在新闻发布会上并称，煤炭先进产能释放的期限延长到今冬明春供暖期结束，下一步将根据供需变化研究先进产能释放的长效机制。

两位消息人士此前透露，中国发改委在10月的一次会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

国家发改委此前表示，力争煤炭全年去产能任务在11月完成，今年去产能验收工作力争在11月底前完成。（完）