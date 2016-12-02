中国发改委官员预计未来煤价会回调 鼓励签订更高比例中长期合同

路透北京12月2日 - 中国国家发展和改革委员会副主任连维良表示，未来煤价会回调，特别是供暖季结束后，回调幅度会更大，但可以肯定不会重新跌回到每吨370元的超低水平；同时发改委发布意见鼓励支持煤炭供需企业签订更高比例中长期合同。

中国证券报周五在报导中引述他在一会议上的讲话称，政府将采取推动建立中长协、建立煤炭最高库存和最低库存制度等调控措施，使煤价稳定在合理区间；而276至330个工作日之间的6亿吨煤炭产能，相当于产能储备，后期可根据市场变化及时调整。

“煤炭产能必须保持一定弹性，否则需求一旦上来，临时投资建设煤矿来不及。”连维良表示。

报导称，兖矿、陕煤化、龙煤、伊泰、晋能、开滦、冀中等12家地方重点煤炭企业与华能、华电、河北钢铁等电力、钢铁等主要用户企业周四还签订了中长期合同。具体价格参考已签订中长协合同的企业。中国煤炭工业协会相关负责人表示，当日电煤合同的签订量超过1亿吨，炼焦煤签订量则高达5,750万吨。

与此同时，中国国家发展改革委网站周四公布“关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见”并称，将积极推进煤炭中长期购销合同的签订和履行，并鼓励支持更多煤炭供需企业遵循市场经济规律，签订更高比例中长期合同。

意见并称，优先安排释放先进产能，各地在有序释放安全高效先进产能时，对签订中长期合同并诚信履约的企业予以倾斜；同等条件下优先参与市场交易，对火电企业中，签订中长期合同数量比例高、日常进度兑现好的，在差别电量计划安排上给予倾斜，在电力直接交易等市场化交易中优先准入，给予政策支持。

为应对煤价飞涨中国火线保供应，鼓励煤电大户签长约。一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。（完）

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