煤炭价格过快上涨缺少市场基础也不可持续--中国发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 中国国家发改委周五表示，当前煤炭价格过快上涨缺少市场基础，也不可持续，煤炭供应不会出现大的问题。部际联席会议将采取针对性措施，确保全国煤炭供需形势的基本平稳。
发改委网站新闻稿称，全国目前通过减量化生产和治理违法违规建设控制了约10亿吨产能，这部分产能是可控的，可以根据市场需求变化有序释放，对此部际联席会议已有预案和相关调控措施。
发改委指出，全国运力比较宽松，煤炭运输调配有较强的保障。发改委还积极鼓励并着力推进煤炭供需双方签订中长期合同，建立长期稳定、诚信高效的合作关系，确保供需大盘的基本稳定。
长远来看，通过统筹推进去产能、兼并重组、结构调整、转型升级、优化布局等重点工作，可以进一步减少无效供给，持续扩大有效供给，提高煤炭供应的稳定性和可靠性。
发改委表示，针对现在的煤价上涨，局部供应偏紧，已经并将继续采取稳定煤炭供应和价格有关措施。一是通过灵活实施先进产能煤矿减量化生产制度，二是在建煤矿通过增减挂钩，还可以释放一部分产能、产量。
消息人士稍早表示，发改委周五拒绝了钢铁企业的请求，他们希望发改委准许煤矿增加焦煤产出以帮助缓解供应紧张。供应趋紧已经导致焦煤价格疯涨。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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