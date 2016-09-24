煤炭价格过快上涨缺少市场基础也不可持续--中国发改委

路透北京9月23日 - 中国国家发改委周五表示，当前煤炭价格过快上涨缺少市场基础，也不可持续，煤炭供应不会出现大的问题。部际联席会议将采取针对性措施，确保全国煤炭供需形势的基本平稳。

发改委网站新闻稿称，全国目前通过减量化生产和治理违法违规建设控制了约10亿吨产能，这部分产能是可控的，可以根据市场需求变化有序释放，对此部际联席会议已有预案和相关调控措施。

发改委指出，全国运力比较宽松，煤炭运输调配有较强的保障。发改委还积极鼓励并着力推进煤炭供需双方签订中长期合同，建立长期稳定、诚信高效的合作关系，确保供需大盘的基本稳定。

长远来看，通过统筹推进去产能、兼并重组、结构调整、转型升级、优化布局等重点工作，可以进一步减少无效供给，持续扩大有效供给，提高煤炭供应的稳定性和可靠性。

发改委表示，针对现在的煤价上涨，局部供应偏紧，已经并将继续采取稳定煤炭供应和价格有关措施。一是通过灵活实施先进产能煤矿减量化生产制度，二是在建煤矿通过增减挂钩，还可以释放一部分产能、产量。

消息人士稍早表示，发改委周五拒绝了钢铁企业的请求，他们希望发改委准许煤矿增加焦煤产出以帮助缓解供应紧张。供应趋紧已经导致焦煤价格疯涨。（完）