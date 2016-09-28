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中国财经 | 2016年 9月 28日 星期三 13:39 BJT

中国发改委通知主要煤企再增产动力煤 以缓解供应短缺--消息

路透北京9月28日 - 据两位消息人士称，中国发改委通知74家周一参加会议的煤炭企业每日再增产50万吨动力煤，以缓解冬季前的供应短缺问题。

中国发改委未立即对置评请求做出答复。

就在几天前，中国政府部分逆转了今年稍早颁布的限产政策，此政策导致今年煤炭价格疯涨并大量消耗国内库存。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)

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