价格水平现处底部回升态势--发改委

路透上海3月11日 - 中国国家发改委价格监测中心表示，当前价格总水平涨幅处于底部回升态势，今年价格总水平上涨压力虽略有增加但没有根本性改变，预计全年居民消费价格指数(CPI)涨幅将在3.0%左右，1月份2%的涨幅将是今年的最低点。

周一刊登在中国证券报的报告称，从发展趋势上看，2013年中国经济运行仍然面临复杂困难的国际国内环境，但总体上略好于2012年。预计2013年中国经济运行趋势将由2012年的平稳回落转变为底部回升，经济增长速度和居民消费价格涨幅也将略高于2012年。经济运行、国内市场环境以及社会的价格预期的改变均将对价格上涨产生更大的压力。

从短期来看，经济发展不协调、不可持续的深层次问题和矛盾仍然很突出，企业生产经营困难加大，投资与需求内在的增长动力仍然不足，经济运行还处在底部回升的初期，不具备促使价格大幅度上涨的条件。

不过从长期来看，中国以外延式为主的经济增长和扩大生产方式，劳动力成本持续增加的压力，资源价格上涨、环保费用增加、安全生产成本提高的压力，价格改革和公共价格矛盾梳理等长期促进价格上涨的因素仍将对价格上涨产生较大的压力。而且，土地资源的短缺和农业生产的不确定性、国际大宗战略性商品价格的不确定性等均将对价格的大幅波动产生重要影响。

报告并预计，今年一季度价格总水平涨幅将在2.8%左右，二季度价格同比涨幅将较一季度略有加大，第三季度则与第二季度相当，第四季度将超过前三季度，涨幅将超过3%，成为四个季度价格涨幅的高点，但总体看，今年价格涨幅波动将小于去年。

报告认为，有必要采取进一步的有效措施应对价格长期上涨的压力，防止明年可能出现的价格较大幅度的上涨。要坚持宏观经济政策的连续性和稳定性，兼顾“稳增长、调结构、管理通胀预期”三个目标。

此外，要继续增加粮食产量，保证猪肉、鸡蛋、牛奶、蔬菜等主要食品的供求基本平衡。根据实际需要及社会的承受能力积极稳妥地进行资源价格和环保收费改革，适度梳理地方公共服务价格矛盾。

最新数据显示，中国2月份CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%。(完)

(发稿 丁淑琴/边竞; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。