中国发改委称固定资产投资仍面临下行压力 已完成全年钢铁去产能任务

路透北京11月11日 - 中国国家发改委周五表示，当前中国经济运行走势总体平稳，但固定资产投资仍面临下行压力；发挥投资对稳增长的关键作用，必须适度扩大总需求，加快推进供给侧结构性改革，带动扩大合理有效投资，增加有效供给。

发改委秘书长李朴民在发布会上并称，截至10月底，中国已提前完成全年4,500万吨钢铁去产能目标任务，煤炭去产能2.5亿吨的全年目标任务也有望提前完成，市场供需总体平衡，但局部地区供应偏紧。

“由于受煤炭消耗增加、备冬储煤补库、铁路车皮紧张等因素影响，近期出现了煤炭价格过快上涨、局部地区煤炭供应偏紧的问题。”他说。

李朴民强调，将多措并举去产能、保供应、稳煤价，要在去产能、调结构的同时，在充分尊重市场经济规律、运用市场手段的前提下，统筹做好供煤、供电、供热工作，确保煤炭供需平衡，价格稳定运行。

中国一方面坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下。国家发改委周三已专门召开新闻发布会，坦承乐见并会推动中国更多的电煤企业签订中长期合同。

用电方面，李朴民表示，今冬明春电力供需形势总体宽松，1-10月全国全社会用电量同比增长约4.8%，增速较去年同期回升4个百分点；预计四季度用电将会继续保持增长势头，全年用电可能增长4.5%左右。

“考虑到重点水电厂来水偏枯等因素，个别地区不排除可能出现短期时段性紧张，”他称，但通过采取多方面的措施，有条件也有办法保障煤炭、电力的稳定供应。

中国国家能源局周三称，要确保迎峰度冬期间电力系统稳定运行，保证重要用户电力、热力可靠供应，坚决杜绝大范围停电、停热事故发生。坚决遏制电力事故和电力安全事件的发生。

**10月核准逾2,000亿投资项目**

发改委并公布，10月共审批核准固定资产投资项目15个，总投资2,188亿元人民币，主要集中在交通和能源领域。其中交通基础设施项目八个，总投资1,877亿元；能源项目两个，总投资277亿元；工业项目一个，总投资20亿元；高技术项目一个，总投资6亿元；其它项目三个，总投资8亿元。

自2014年9月发改委陆续推出11大类重大工程包以来，截至今年9月底，11大类重大工程包已累计完成投资70,335亿元，比8月底增加4,269亿元，已开工48个专项、407个项目。

李朴民指出，将继续用好中央预算内投资，发挥好政府投资的引导带动作用；并对中央预算内投资完成情况实施网上按月调动，加强事中事后监管。

同时，将加快修订出台“政府核准的投资目录2016年本”以及“企业投资项目核准和备案管理条例”，落实企业投资自主权；加快清理规范报件审批项目。

1-9月，中国全国固定资产投资同比增长8.2%，增速比1-8月小幅回升0.1百分点；9月当月投资增长9%，增速比8月加快0.8个百分点，投资当月增速已连续两个月出现回升。

以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年9月底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元） 比8月底增加（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、61个项目 20,565 1,031

生态环保 14个专项 6,422 149

清洁能源 37个项目 10,483 1,973

粮食水利 2个专项、45个项目 3,780 230

交通运输 156个项目 15,435 494

健康养老服务 15个专项 4,039 95

能源矿产资源保障 65个项目 6,176 155

现代物流 1个专项 2,000 30

城市轨道交通 43个项目 765 79

增强制造业核心竞争力 6个专项 100 0

新兴产业 6个专项 570 33 （完）