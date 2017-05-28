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中国财经 | 2017年 5月 28日 星期日 08:01 BJT

中国发改委取消电气化铁路配套供电工程还贷电价 可降成本60亿

路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委最新表示，决定自6月1日起，取消电气化铁路配套供电工程还贷电价政策；预计此项措施实施后，可降低实体经济成本60亿元人民币左右。

发改委网站新闻稿称，全面取消电网企业对铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，铁路运输企业通过同步下浮铁路电气化附加费标准的方式，等额降低铁路货物运价，降低物流用能成本，助力企业减负。

据其出台的“关于取消电气化铁路配套供电工程还贷电价的通知”，鼓励和支持铁路运输企业参与电力市场交易，自行或委托电网企业、售电公司等第三方通过市场化方式采购电能，推进供给侧结构性改革，激发市场活力和社会创造力。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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