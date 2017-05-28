中国发改委取消电气化铁路配套供电工程还贷电价 可降成本60亿

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委最新表示，决定自6月1日起，取消电气化铁路配套供电工程还贷电价政策；预计此项措施实施后，可降低实体经济成本60亿元人民币左右。
发改委网站新闻稿称，全面取消电网企业对铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，铁路运输企业通过同步下浮铁路电气化附加费标准的方式，等额降低铁路货物运价，降低物流用能成本，助力企业减负。
据其出台的“关于取消电气化铁路配套供电工程还贷电价的通知”，鼓励和支持铁路运输企业参与电力市场交易，自行或委托电网企业、售电公司等第三方通过市场化方式采购电能，推进供给侧结构性改革，激发市场活力和社会创造力。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。