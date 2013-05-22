发改委：进一步降低农产品生产流通环节电价

路透北京5月22日 - 中国国家发改委近期发布通知称，将进一步降低农产品生产流通环节电价，以缓解相关企业成本上升压力，并促进农产品终端市场价格稳定。

发改委网站周三刊登通知，自2013年6月1日起，在全国范围内对生猪、蔬菜生产用电执行农业生产用电价格；农产品批发市场、农贸市场用电、农产品冷链物流的冷库用电价格实现与工业用电同价。

预计政策实施后，农产品生产流通企业电费支出将减少5亿元。以黑龙江省某3万头规模的生猪养殖企业为例，每年可减少电费支出约10万元。

今年年初，中国国务院已出台降低流通费用、提高流通效率综合工作方案。据悉多数地区已陆续落实了相关政策。

今年以来中国通胀保持在较低水平，但下半年上行压力仍然存在，最新的4月居民消费价格指数（CPI）同比升2.4%，主要受食品价格上涨推动。稍早商务部等三部门已表示启动2013年第二批中央储备冻猪肉，以稳定猪价，提振养殖信心。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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