中国将扩大能源资源及产品储备规模 加快石油储备基地建设--发改委

路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。

刊登在发改委网站的通知指出，将扩大能源资源及产品储备规模；完善能源储备设施布局，增强长期战略性储备、平时和应急调峰性储备能力；加快石油储备基地建设，科学确定储备规模。

通知要求，到2020年，全面启动能源革命体系布局，推动化石能源清洁化，根本扭转能源消费粗放增长方式，实施政策导向与约束并重。能源自给能力保持在80%以上，基本形成比较完善的能源安全保障体系。

到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，清洁能源成为能源增量主体，能源结构调整取得明显进展，非化石能源占比15%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%。

同时，能源开发利用效率大幅提高，单位国内生产总值能耗比2015年下降15%，电力和油气体制、能源价格形成机制、绿色财税金融政策等基础性制度体系基本形成。

通知并称，2021—2030年，可再生能源、天然气和核能利用持续增长，高碳化石能源利用大幅减少。能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右，天然气占比达到15%左右。

展望2050年，能源消费总量基本稳定，非化石能源占比超过一半，建成能源文明消费型社会；能效水平、能源科技、能源装备达到世界先进水平。

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