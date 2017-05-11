中国发改委宣布周五起将汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币

路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。

发改委网站刊登新闻稿，要求中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

前次油价调整是在4月12日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别提高200元人民币和190元。（完）

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