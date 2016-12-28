中国发改委宣布周四起国内汽柴油价格每吨分别提高100元和95元

路透北京12月28日 - 中国国家发展和改革委员会周三宣布，自2016年12月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元人民币。

发改委网站刊登的公告称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。

“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

最近的一次调价是自今年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元。（完）

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