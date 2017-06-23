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中国财经 | 2017年 6月 23日 星期五 17:18 BJT

中国发改委宣布周六起将国内汽、柴油价格每吨分别降低250元和240元

路透北京6月23日 - 中国国家发改委周五称，按照现行成品油价格形成机制，自6月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低250元人民币和240元。

刊登在发改委网站的新闻稿要求中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。

“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

中国前次的油价调整是自2017年6月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低180元人民币和175元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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