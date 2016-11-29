中国发改委称预计2020年节能环保产业增加值占GDP比重将超过3%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月29日 - 中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才称，2015年底中国节能环保产业增加值占GDP（国内生产总值）比重达到2.1%左右，预计到2020年该比重将超过3%。
新华周一晚间报道援引胡祖才在江苏镇江一会议的讲话并称，2015年底中国节能环保产业的总产值4.5万亿元人民币，从业人数3,000万人，已经涌现出70余家年营收入超过10亿元的龙头企业。预计到2020年，新能源节能环保等绿色节能环保产业的产值将达到10万亿元以上。
中国环保产业潜在市场巨大，有望成为新的经济增长点。今年6月，在保尔森基金会和中央财经领导小组办公室的推动下，中美企业宣布共同投资设立中美建筑节能与绿色发展基金，在中国首批签约五个绿色合作项目，其中三个来自江苏省镇江市，两个来自河北省张家口市，预计募集资金不低于200亿元人民币。
报道称，今年作为“十三五”（2016-2020）规划的开局之年，前三季度单位GDP能耗下降5.2%，煤炭消费总量减少了2%。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。