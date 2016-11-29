中国发改委称预计2020年节能环保产业增加值占GDP比重将超过3%

路透北京11月29日 - 中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才称，2015年底中国节能环保产业增加值占GDP（国内生产总值）比重达到2.1%左右，预计到2020年该比重将超过3%。

新华周一晚间报道援引胡祖才在江苏镇江一会议的讲话并称，2015年底中国节能环保产业的总产值4.5万亿元人民币，从业人数3,000万人，已经涌现出70余家年营收入超过10亿元的龙头企业。预计到2020年，新能源节能环保等绿色节能环保产业的产值将达到10万亿元以上。

中国环保产业潜在市场巨大，有望成为新的经济增长点。今年6月，在保尔森基金会和中央财经领导小组办公室的推动下，中美企业宣布共同投资设立中美建筑节能与绿色发展基金，在中国首批签约五个绿色合作项目，其中三个来自江苏省镇江市，两个来自河北省张家口市，预计募集资金不低于200亿元人民币。

报道称，今年作为“十三五”（2016-2020）规划的开局之年，前三季度单位GDP能耗下降5.2%，煤炭消费总量减少了2%。（完）