中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准

路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。

发改委网站刊登的通知称，实行核准制外商投资项目还包括，总投资（含增资）3亿美元以下限制类项目，由省级政府核准。

前两项规定之外的属于《政府核准的投资项目目录（2016年本）》第一至十项所列的外商投资项目，按照《政府核准的投资项目目录（2016年本）》第一至十项的规定核准。

而核准范围之外且不属于《外商投资产业指导目录》中禁止类的外商投资项目，由地方发展改革部门备案。

通知要求，各级发展改革部门要抓紧规范和完善投资项目在线审批监管平台，加强应用和管理，全面依托在线平台办理外商投资项目核准、备案手续，将外商投资项目核准、备案的相关政策及办事指南等通过在线平台公开，及时为企业提供相关咨询服务。

此前国务院常务会议决定，简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境。今后举办外商投资企业，凡不涉及2015年版《外商投资产业指导目录》中禁止类、限制类和鼓励类中有股权、高管要求的规定等准入特别管理措施的，企业设立及变更一律由审批改为备案，且备案不作为办理工商、外汇登记等手续的前置条件。（完）

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