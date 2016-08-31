中国发改委部署涉企收费政策落实督查 8月下旬起至10月上旬结束

路透北京8月31日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布通知称，在全国部署各地价格主管部门开展涉企收费政策落实情况督查，督查领域包括重点部署规范的相关领域收费、收费目录清单落实和执行情况等四方面，从而切实降低实体经济企业成本；督查时间为8月下旬至10月上旬。

发改委网站刊登新闻稿称，督查重点是2015年以来重点部署规范的相关领域收费，涉及“双创”、民间投资、“放管服”、进出口环节、人才发展和安居工程等相关领域收费；收费目录清单公布、动态调整、执行评估情况；行政审批前置服务收费、经营服务收费、行政事业性收费和各类协会商会收费等；以及企业和社会反映强烈的其他违规收费问题等。

发改委要求各省级主管部门对发现的问题要拉出清单、建立台账、限期整改；将选取部分省份进行实地抽查，确保国家规定的各项涉企收费政策落到实处，已经取消的收费项目不再征收，已经降低的收费标准执行到位。

中国国务院第三次大督查近日全面启动，将于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，以确保完成全年经济社会发展主要目标任务。（完）

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