中国发改委部署涉企收费政策落实督查 8月下旬起至10月上旬结束

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布通知称，在全国部署各地价格主管部门开展涉企收费政策落实情况督查，督查领域包括重点部署规范的相关领域收费、收费目录清单落实和执行情况等四方面，从而切实降低实体经济企业成本；督查时间为8月下旬至10月上旬。
发改委网站刊登新闻稿称，督查重点是2015年以来重点部署规范的相关领域收费，涉及“双创”、民间投资、“放管服”、进出口环节、人才发展和安居工程等相关领域收费；收费目录清单公布、动态调整、执行评估情况；行政审批前置服务收费、经营服务收费、行政事业性收费和各类协会商会收费等；以及企业和社会反映强烈的其他违规收费问题等。
发改委要求各省级主管部门对发现的问题要拉出清单、建立台账、限期整改；将选取部分省份进行实地抽查，确保国家规定的各项涉企收费政策落到实处，已经取消的收费项目不再征收，已经降低的收费标准执行到位。
中国国务院第三次大督查近日全面启动，将于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，以确保完成全年经济社会发展主要目标任务。（完）
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(发稿 李子木；审校 沈燕/林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。