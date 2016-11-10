中国全面放开化肥用气价格 推进天然气价格改革--发改委

路透北京11月10日 - 中国国家发改委周四称，自11月10日起全面放开化肥用气价格，由供需双方协商确定，以推进化肥行业供给侧结构性改革，优化天然气资源配置。

发改委网站公布“关于推进化肥用气价格市场化改革的通知”，鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，从而促进化肥行业化解产能过剩矛盾。

“全面放开化肥用气价格，是天然气价格改革的又一重要举措，意味着改革再向市场化目标迈进了一步。”发改委网站引述相关负责人称。

该负责人表示，当前国内天然气市场供求形势宽松，可替代能源价格低位运行，市场竞争激烈，各方面市场化意识逐步增强，为放开化肥用气价格提供了有利条件。

根据通知，天然气生产经营企业对用气量大或承担调峰责任的化肥企业，价格给予适当折让，折让幅度与停供、断供时间和气量挂钩；对转型期确有困难的化肥企业给予适当价格优惠，确保平稳退出。

上述负责人介绍称，从定价范围看，化肥用气价格放开后，除陆上管道气供城市燃气门站价格实行政府指导价外，其他所有用户用气价格均已实现市场化。从气量上看，化肥用气价格放开后，除少量涉及民生的居民用气外，占消费总量80%以上的非居民用气门站价格主要由企业自主协商决定。

谈及是否会对化肥市场产生影响，负责人称，目前中国化肥行业产能整体过剩，全国尿素产能8,200万吨左右，其中气制尿素产能2,200万吨左右，而2015年国内尿素消费量仅为5,500万吨左右。这意味着即使局部地区化肥用气价格出现波动，影响气制尿素生产成本变化，也不会对化肥市场产生大的影响。

通知要求有关部门和天然气生产经营企业加强生产组织和供需衔接，特别是做好冬季用气高峰供应工作，确保市场平稳运行。

中国正推进天然气价格市场化改革，国家希望天然气价格改革的最终目标是放开气源和销售价格，政府只监管自然垄断的管网输配气价格，并有望在“十三五”期间实现。（完）

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