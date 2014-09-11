发改委对一汽大众和克莱斯勒价格垄断行为处以罚款

路透北京9月11日 - 新华社周四报导，中国国家发展和改革委员会日前认定一汽大众(VOWG_p.DE)和克莱斯勒在中国存在汽车销售价格垄断行为，并分别处以2.49亿元和3,168.2万元人民币的罚款。

报导称，上海市物价局对克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司及其三家上海地区经销商价格垄断行为分别作出了处罚决定，对克莱斯勒公司处罚款3,168.2万元，对三家经销商处罚款共计214.21万元。

此外，湖北省物价局亦认定一汽大众销售有限责任公司及部分奥迪经销商在湖北省内存在价格垄断行为，决定对一汽大众罚款2.4858亿元，对湖北鼎杰等八家奥迪经销商罚款共计2,996万元。

中国反垄断机构周四表示，中国政府近期依法查处一批垄断案件，是改变过去“重审批、轻监管”的管理方式而迈出的重要步伐，针对的是违法行为而非某类企业，反垄断调查所涉及到的企业中，外国企业只占到10%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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