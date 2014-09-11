发改委对一汽大众和克莱斯勒价格垄断行为处以罚款

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京9月11日 - 新华社周四报导，中国国家发展和改革委员会日前认定一汽大众(VOWG_p.DE)和克莱斯勒在中国存在汽车销售价格垄断行为，并分别处以2.49亿元和3,168.2万元人民币的罚款。
报导称，上海市物价局对克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司及其三家上海地区经销商价格垄断行为分别作出了处罚决定，对克莱斯勒公司处罚款3,168.2万元，对三家经销商处罚款共计214.21万元。
此外，湖北省物价局亦认定一汽大众销售有限责任公司及部分奥迪经销商在湖北省内存在价格垄断行为，决定对一汽大众罚款2.4858亿元，对湖北鼎杰等八家奥迪经销商罚款共计2,996万元。
中国反垄断机构周四表示，中国政府近期依法查处一批垄断案件，是改变过去“重审批、轻监管”的管理方式而迈出的重要步伐，针对的是违法行为而非某类企业，反垄断调查所涉及到的企业中，外国企业只占到10%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。