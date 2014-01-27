发改委：今年适度扩大外资银行中长期外债规模

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京1月27日 -中国国家发展和改革委员会周一称，今年要适度扩大外资银行中长期外债规模，统筹研究资本项目开放条件下的外债管理，推动外债管理由金融危机时期防范风险为主，转向经济转型升级时期提高经济金融运行效率为主要目标。
发改委网站刊登的新闻稿称，今年在利用外资和境外投资方面，将继续改进国外贷款管理，提升贷款使用效益。落实发债规模，推动境内机构赴港发债工作。
同时改革完善外商投资管理政策，进一步提高利用外资水平。进一步深化外商投资体制改革。积极引导外资投向。继续深入研究准入前国民待遇和负面清单有关问题，提出既符合中国实际又与国际接轨的负面清单。
发改委称，加强境外投资指导，完善配套政策措施。继续完善法律法规和管理制度。加强境外投资宏观引导和服务。积极推进以中国为主的自贸区建设。在总结上海自由贸易试验区试点经验的基础上，支持在具备条件的地区发展自由贸易园（港）区。（完）
欲了解详情，请点选发改委网站（here）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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