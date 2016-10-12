中国天然气管道运输价格调整为准许成本加合理收益原则定价--发改委

路透北京10月12日 - 中国国家发改委周三发布改革天然气管道运输价格机制和加强价格监管的两个文件，将天然气管道运输价格调整为准许成本加合理收益原则定价。明年将全面启动管道运输企业定价成本监审工作，合理确定定价成本，制定和调整天然气管道运输价格。

发改委网站刊文称，此举有利于激发社会资本投资建设管道积极性。对投资天然气管道给出了明确的回报预期，特别是适当高于一般工业行业的投资回报率，将对鼓励社会资本投资建设管道、促进管道发展起到积极作用。并有利于促进管道向第三方开放和推进天然气价格市场化改革。

“两个《办法》要求企业获得8%准许收益率对应的管道负荷率为75%，意味着如果管道运输企业实际负荷率低于75%，则实际收益率可能达不到8%甚至更低，只有加大向第三方开放力度、提高负荷率，才能获得准许收益甚至更高的收益水平。”发改委称。

与现行管道运输价格机制相比，改革后的管道运输价格机制的核心变化在于包括定价方法的变化。由原来运用建设项目财务评价原理监管管道运输价格为主的定价方法，调整为按照“准许成本加合理收益”的原则定价，即在核定准许成本的基础上，通过监管管道运输企业的准许收益，确定年度准许总收入，进而核定管道运输价格。

二是价格监管对象的变化。不再以单条管道为监管对象，对每条管道单独定价，而是以管道运输企业为监管对象，区分不同企业定价。三是价格公布方式的变化。由国家公布具体价格水平改为国家核定管道运价率（元/立方米?千公里），企业测算并公布进气口到出气口的具体价格水平里），企业测算并公布进气口到出气口的具体价格水平。

两个办法明确推行独立核算制度。明确要求经营天然气管道运输业务的企业原则上应将管道运输业务与其他业务分离，暂不能实现业务分离的，应当实现管道运输业务财务独立核算。

同时建立成本约束机制。要求对天然气管道运输业务成本单独归集，对构成定价成本的主要指标如职工薪酬、管理费用、销售费用等明确了具体核定标准；对不得计入定价成本的八种情形作了界定。

建立激励机制。规定管道运输价格以三年为一个监管周期，如果管道运输企业在监管周期内通过优化运行提高管道负荷率，使实际负荷率高于定价负荷率，或加强管理、节约成本，使企业实际成本低于定价成本，可以获得超过准许收益率的回报。

发改委称，将天然气管道运输的准许收益率明确为税后全投资收益率8%，是综合考虑中国天然气管道发展现状、未来管道投资建设需要，以及下游用户承受能力后确定的。

“需要说明的是，8%的收益率是在管道负荷率达到75%时才能取得，在其他因素不变的情况下，如果负荷率低于75%，收益率将低于8%。”发改委称。

两个办法均于2017年1月1日起施行，有效期五年。（完）

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