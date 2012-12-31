发改委预计明年GDP增长7.5% CPI涨3.5%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月31日 - 中国国家发改委副主任张晓强表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标.
中国证券报周一并援引中国工商银行行长杨凯生的话称,为保持明年7.5%以上的经济增速,信贷规模会增加.
张晓强预计,明年城乡居民的实际收入将继续与GDP的增长保持同速或稍高.在明年全球经济仍低迷的情况下,中国作为全球第一大出口国,明年外需不足必定会给中国企业和经济增长带来巨大压力,出口形势依然严峻.
"发展现代农业、加强自主创新、发展服务业、积极稳妥推进城镇化对明年我国经济发展将具有重要作用."张晓强称.
他指出,今后的发展要在转变经济发展方式上取得重大进展,着力提高各类市场主体的发展新活力,使经济发展更多依靠内需拉动,更多依靠现代服务业和战略性新兴产业,更多依靠科技进步,循环经济和节约资源推动,更多依靠城乡区域协调互动.
中国政府今年GDP增长目标为7.5%左右,CPI目标为4%左右.今年前三季度实现GDP同比增长7.7%,1-11月CPI同比上涨2.7%.(完)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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