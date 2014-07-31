发改委：稳增长的关键是稳投资

路透北京7月31日 - 中国国家发展和改革委员会周四指出，今年上半年投资增速延续放缓态势，下行压力较大。当前和今后一段时间，稳定经济增长的关键是稳投资，要发挥好投资对经济增长的关键作用。

刊登在发改委网站上的新闻稿称，下半年工作重点要以加快重点领域建设和促进重点区域投资为抓手，以鼓励社会投资尤其是民间投资为核心，以简政放权创造良好投资环境为着力点，切实加大有效、合理投资。

新闻稿称，下半年发改委将促进重点区域投资，加快推进丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设，促进交通、能源、信息等基础设施互联互通。加强京津冀协同发展，积极推进重大基础设施区域一体化建设。加快推动长江经济带发展，提升长江黄金通道能力。

同时将进一步简政放权，再次修订《政府核准的投资项目目录》，尽可能缩小核准范围，下放核准权限。压缩一般、突出重点，集中支持全局性、基础性、战略性的重大项目。优化中央预算内投资安排方式，重点和优先支持引入社会资本的项目。

新闻稿并表示，将进一步完善投融资体制机制，加快公共服务、资源环境、粮食水利、基础设施等重点领域发展，充分调动各类投资主体尤其是民间投资主体的积极性。

新闻稿显示，今年中央安排预算内投资787亿元人民币用于棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设，目前中央投资计划已基本下达完毕。

发改委正加大企业债券融资对棚户区改造建设的支持力度，支持符合条件的地区增加企业债券发行规模指标，支持国有大中型企业发债用于棚户区改造，结合开发性金融政策扩大“债贷组合”用于棚户区改造范围，研究推出棚户区改造项目收益债券。

同时，发改委正全力加快中央预算内投资计划下达进度，截至6月底，已下达中央预算内年度投资计划4,576亿元的95%。

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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