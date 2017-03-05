中国经济总量现在占全球15%左右 增量占比将近33%--发改委主任

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
他在“两会部长通道”上称，去年中国经济体现了稳中求进的总基调，实现了平稳健康发展，前三季度经济增长都在6.7%、第四季度增长达6.8%。
去年城镇新增就业人口1,300多万，对此何立峰表示，“这是非常不容易的，就业是民生之本。”
中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。
中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）
(发稿 孙琦子/李文科；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。