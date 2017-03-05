中国经济总量现在占全球15%左右 增量占比将近33%--发改委主任

路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。

他在“两会部长通道”上称，去年中国经济体现了稳中求进的总基调，实现了平稳健康发展，前三季度经济增长都在6.7%、第四季度增长达6.8%。

去年城镇新增就业人口1,300多万，对此何立峰表示，“这是非常不容易的，就业是民生之本。”

中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。

中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）