杭州城轨交通第三期建设规划获批 总投资逾1400亿元--发改委

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月23日 - 中国国家发改委日前批复了杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)，建设10个项目，总长度196.1公里。到2022年，形成10条线路、总长387.8公里的轨道交通网络，总投资规模约1,426亿元人民币。
刊登在发改委网站的公告称，依据杭州市城市总体规划和综合交通规划，杭州市城市轨道交通2025年线网由10条线组成，总长度约423.5公里，共设车站228座，其中换乘站39座。
远景年线网由14条线路组成，总长度642.2公里，共设车站310座，其中换乘站82座。预测2025年，杭州市公共交通占全方式出行量比例为40%，轨道交通占公共交通出行量比例为30%。
发改委要求严格按照批准的建设规划审批（核准）项目，项目基本建设方案不得随意变更。按照国家相关法律法规和规章要求，规范招标投标行为。项目审批（核准）工作不得进一步下放、转移审批（核准）权限，审批（核准）前应委托有资质的第三方机构开展项目评估，建立公示和信息公开制度。
本期规划建设项目要与萧山国际机场、杭州站、杭州东站及将于2017年启动建设的杭州西站等主要对外交通枢纽做好规划衔接，换乘设施工程应一次建成，可分期投入使用。重要的地铁换乘枢纽应尽可能实现不同线路间同台换乘，不能同台换乘的，通过建设和改造配套换乘设施，尽量实现立体换乘。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。