杭州城轨交通第三期建设规划获批 总投资逾1400亿元--发改委

路透北京12月23日 - 中国国家发改委日前批复了杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)，建设10个项目，总长度196.1公里。到2022年，形成10条线路、总长387.8公里的轨道交通网络，总投资规模约1,426亿元人民币。

刊登在发改委网站的公告称，依据杭州市城市总体规划和综合交通规划，杭州市城市轨道交通2025年线网由10条线组成，总长度约423.5公里，共设车站228座，其中换乘站39座。

远景年线网由14条线路组成，总长度642.2公里，共设车站310座，其中换乘站82座。预测2025年，杭州市公共交通占全方式出行量比例为40%，轨道交通占公共交通出行量比例为30%。

发改委要求严格按照批准的建设规划审批（核准）项目，项目基本建设方案不得随意变更。按照国家相关法律法规和规章要求，规范招标投标行为。项目审批（核准）工作不得进一步下放、转移审批（核准）权限，审批（核准）前应委托有资质的第三方机构开展项目评估，建立公示和信息公开制度。

本期规划建设项目要与萧山国际机场、杭州站、杭州东站及将于2017年启动建设的杭州西站等主要对外交通枢纽做好规划衔接，换乘设施工程应一次建成，可分期投入使用。重要的地铁换乘枢纽应尽可能实现不同线路间同台换乘，不能同台换乘的，通过建设和改造配套换乘设施，尽量实现立体换乘。（完）