基础设施是“一带一路”构想的基础 应优先发展--发改委

路透北京3月23日 - 中国国家发展和改革委员会副主任何立峰表示，“一带一路”战略构想的内涵之一就是打造现代版的互联互通，而基础设施是基础，应作为优先发展领域。

新华社援引他周日在“中国发展高层论坛2015”年会上的讲话称，应把交通基础设施互联互通作为突破口，同时能源基础设施领域应谋求输油输气管道等运输通道排阻，推进跨境输电通道、跨境光缆的建设。

由中国牵头创建的亚洲基础设施投资银行（AIIB）的多边临时秘书处秘书长金立群表示，亚投行将是一个深化互联互通，推动”一带一路“建设的多边开发机构。

“‘一带一路’的建设有利于沿线国家，也将会给其他国家地区带来更多贸易和投资机会，亚投行也将为其他国家提供投资。”金立群说。

2013年10月，中国国家主席习近平和国务院总理李克强在先后出访东南亚时提出了筹建亚投行的倡议。截至目前，亚投行意向创始成员国数量已达27个。近日，英国、德国、法国、意大利、卢森堡等国家已正式向中方提出加入亚投行的申请，如获同意，上述国家将于3月底正式成为亚投行意向创始成员国。

此外，发改委副主任连维良在同一场合表示，今年中国经济增长预期目标调整到7%左右，既考虑了国际环境的影响，也考虑了就业、收入等民生需要，并兼顾了增速换挡与产业升级的双重要求，与“十二五”规划确定的经济增长目标相衔接，是符合客观实际的。

他并称，新常态下的中国经济不仅要实现增速换挡，更需要实现结构优化，也就是加快由工业主导向服务业主导转变，由投资与出口拉动向三大需求协调拉动转变。（完）

(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

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