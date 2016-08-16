中国下半年物价稳中偏弱 全年可实现年初确定的3%通胀目标--发改委

路透北京8月16日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。

从宏观经济看，世界经济疲软的外部环境短期不会有大的改变。国内经济正处于结构调整、转型升级的关键阶段，需求疲弱的状况一时难有大的改观。