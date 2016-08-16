中国下半年物价稳中偏弱 全年可实现年初确定的3%通胀目标--发改委

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月16日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。
发改委网站新闻稿指出，综合考虑翘尾弱化等因素，预计下半年价格总体呈稳中偏弱态势，CPI平均涨幅略低于上半年，PPI降幅继续收窄。
“影响后期价格走势的因素错综复杂，下半年价格运行不确定性仍然较强，”发改委称。
从宏观经济看，世界经济疲软的外部环境短期不会有大的改变。国内经济正处于结构调整、转型升级的关键阶段，需求疲弱的状况一时难有大的改观。
从货币环境看，国内尽管新增社会融资规模创历史新高，但大量货币并未进入实体经济，新增融资很大部分用于偿还债务，社会资金主要进入金融属性强的部分商品。
从市场层面看，多数商品供过于求，价格不太可能全面上涨。农产品价格存在下行压力。生猪价格可能小幅波动，粮食价格总体偏弱运行，蔬菜价格季节性波动。
而工业品价格将低位波动。下半年原油平均价格水平可能高于上半年，铁矿石价格将震荡回调，国内钢材价格总体将呈小幅波动态势，煤炭价格将继续弱势运行。
中国今年1-7月CPI同比上涨2.1%、PPI同比下降3.6%；单独7月CPI上升1.8%、PPI下降1.7%。去年全年CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降5.2%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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