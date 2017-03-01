今年中国全国32个省级单位固定资产投资规模将达65万亿左右--发改委

路透北京3月1日 - 中国国家发改委秘书长李朴民周三称，2016年中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。

他在回应将23个省份固定资产投资额加总有45万亿元人民币，并与2008年的四万亿投资刺激进行比较时称，如按照这一速度，与一些媒体报导的23个省份今年的投资可能达到45万亿是基本匹配的。但他指出这种说法混淆了“固定资产投资规模”和“投资刺激计划”。

“事实上，这种说法混淆了‘固定资产投资规模’和'投资刺激计划'这两个不同的概念，'固定资产投资规模'和'投资刺激计划'不是一回事，不具有可比性。”他在发改委举行的新闻发布会上称。

他指出，报导中提出的“固定资产投资规模”，是全社会以货币表现的制造和购置固定资产活动的工作量以及与此有关的费用，“固定资产投资规模”既包括政府投资，也包括民间投资，还有外商投资等其它投资。“固定资产投资规模”这个概念跟GDP是一样的，是一个总量的概念，不是一个增量的概念。

所谓“投资刺激计划”，是在特殊时期需求不足的情况下，主动增加政府投资的规模，来拉动内需、稳定增长。

李朴民称，当前中国经济发展进入新常态，制约经济发展的因素，供给和需求两方面都有，但是矛盾的主要方面在供给侧。因此，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，不能搞“大水漫灌”式的强刺激。

他强调，要切实从满足需求出发，从严重制约经济发展的重要领域和关键环节着手，从人民群众迫切需要解决的突出问题着手，既补硬短板也补软短板，既补发展短板也补制度短板，增加有效供给，坚决防止形成新的过剩产能和盲目重复建设。

统计局此前称，要清醒地看到国际形势依然复杂多变，不稳定性和不确定性较多，国内产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，全面做好改革发展稳定各项工作任务十分艰巨。（完）