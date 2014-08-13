中国发改委财金司前司长张东生被调查--《财新》

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透上海8月13日 - 中国财经杂志《财新》周三援引知情人士报导称，发改委财金司前任司长张东生近日被调查。
报导称，知情人士透露，张东生被调查与2005年发行的企业债有关。该案是被去年10月国信证券固定收益事业部总裁孙明霞案牵出。
报导并称，孙明霞供出了一个数百人的名单，当中包括张东生。从2003年到2006年，张东生主持下的发改委财金司经历了企业债审批发行的黄金时期。
张东生2006年调任发改委就业和收入分配司司长。报导称，张东生数月前刚退休，此次调查可能会揭开企业债发行环节的更多腐败细节。
路透就此致电发改委寻求置评，电话无人接听。（完）
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）