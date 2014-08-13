中国发改委财金司前司长张东生被调查--《财新》

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月13日 - 中国财经杂志《财新》周三援引知情人士报导称，发改委财金司前任司长张东生近日被调查。
报导称，知情人士透露，张东生被调查与2005年发行的企业债有关。该案是被去年10月国信证券固定收益事业部总裁孙明霞案牵出。
报导并称，孙明霞供出了一个数百人的名单，当中包括张东生。从2003年到2006年，张东生主持下的发改委财金司经历了企业债审批发行的黄金时期。
张东生2006年调任发改委就业和收入分配司司长。报导称，张东生数月前刚退休，此次调查可能会揭开企业债发行环节的更多腐败细节。
路透就此致电发改委寻求置评，电话无人接听。（完）
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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