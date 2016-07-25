中国发改委：增加政府合理有效投资 但不能和民间投资争市场（更新版）

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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路透北京7月25日 - 中国国家发展和改革委员会官员周一称，中国上半年投资下行压力不容忽视，地区分化在加大，而民间投资回落也有一定合理性；下半年政府要增加合理有效投资，并加大力度补短板，但不能和民营投资争市场。
在国新办举行的深化投融资体制改革发布会上，发改委投资司司长许昆林表示，预计下半年商品房销售量会保持较高增速水平，房价基本稳定，房地产开发投资仍将保持稳定增长。
“今年以来，民间投资、制造业投资持续下降，市场内生投资增长动力疲弱，投资下行压力不容忽视。也有个别省份降幅扩大加剧，地区分化在加大，”许昆林称。
他指出，要努力增加合理有效的投资，更好地发挥投资对稳增长的关键作用；而当前增加投资的措施包括，调动民间投资的积极性，支持传统企业的技术改造，坚定不移降低各种企业成本，因城施策促进房地产发展等。
中国今年上半年固定资产投资同比增长9%，为2000年1-3月以来最低水准；其中，民间固定资产投资同比仅增长区区2.8%；民间固定资产投资占全国投资的比重为61.5%，比去年同期降低3.6个百分点。
“当前，投资下行压力大，民间投资回落比较快，这时候政府投资要加大一些力度，包括使用专项建设基金，干一些应该干、必须干、早晚都要干的事情...这时候做造价相对比较低，政府投资也能比较节省，”同时出席发布会的发改委副主任张勇也称。
他指出，一定要把握好这个度，政府投资一定要补短板，不能和民营投资争同一个市场；而民间投资回落有一定合理性，目前经济增速进入“新常态”，民间投资不可能像过去那样还高位增长。
此外，民间投资更多以传统行业为主，现在国内正在进行经济结构调整，找到新的投资亮点、新的增长点需要一个过程；当然，融资难、融资贵、玻璃门等问题也依然存在。
“5月，我们督查民间投资情况，以传统行业为主的民间投资企业家们都要有看一看的姿态，看准了再投。”他说。
对于市场普遍关心的金融机构持股问题，张勇谈到，最近一段时间金融监管部门已经在进行投贷联动的试点；金融机构持股要以适当的方式、要依法、要试点，在这种情况下进一步地总结、完善，然后才能进一步推广。
国务院7月表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。“国务院关于深化投融资体制改革的意见”全文并称，将加快地方政府融资平台的市场化转型，加快建立规范的地方政府举债融资机制，支持省级政府依法依规发行政府债券。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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