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中国财经 | 2017年 3月 5日 星期日 13:04 BJT

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多70亿元

路透上海3月5日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过70亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是欧派家居集团、广州港、横店集团得邦照明、合肥泰禾光电科技和江苏美思德化学。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，为郑州三晖电气和快意电梯；创业板上市的有三家，分别是江苏久吾高科技、广东新劲刚新材料科技和海南普利制药。

其中，合肥泰禾光电科技、郑州三晖电气、江苏久吾高科技和广东新劲刚新材料科技等四家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
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