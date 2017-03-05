中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多70亿元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月5日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过70亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是欧派家居集团、广州港、横店集团得邦照明、合肥泰禾光电科技和江苏美思德化学。
深圳证券交易所中小板上市的有两家，为郑州三晖电气和快意电梯；创业板上市的有三家，分别是江苏久吾高科技、广东新劲刚新材料科技和海南普利制药。
其中，合肥泰禾光电科技、郑州三晖电气、江苏久吾高科技和广东新劲刚新材料科技等四家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张喜良; 审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。