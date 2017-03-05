中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多70亿元

其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是欧派家居集团、广州港、横店集团得邦照明、合肥泰禾光电科技和江苏美思德化学。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，为郑州三晖电气和快意电梯；创业板上市的有三家，分别是江苏久吾高科技、广东新劲刚新材料科技和海南普利制药。