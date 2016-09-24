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中国财经 | 2016年 9月 24日 星期六 11:54 BJT

中国证监会核准12家企业首发申请 筹资总额预计不超过155亿元

路透北京9月23日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准12家企业首发申请，筹资总额预计不超过155亿元人民币。

上述新股中，上交所5家，包括新华网股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙江五洲新春集团股份有限公司、能科节能技术股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司。

深交所中小板两家，包括深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司；创业板五家，包括北京万集科技股份有限公司、无锡路通视信网络股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司、浙江和仁科技股份有限公司。

证监会称，本次将有无锡路通视信网络股份有限公司、上海古鳌电子科技股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司、浙江和仁科技股份有限公司等4家公司直接定价发行。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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