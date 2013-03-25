发改委：铁矿石已形成供大于求格局 但短期仍存供需博弈空间

路透北京3月25日 - 中国国家发展和改革委员会周一在网站刊登分析文章称，从需求看中国粗钢产量已经进入平台期，其他国家和地区尚未形成颇具规模的消费能力，全球铁矿石供大于求的格局已经形成；但因铁矿石供给弹性大于需求弹性，供需双方还存在一定的短期博弈空间。

文章称，随着中国应对国际金融危机政策的淡出，钢铁行业把发展重点转到提高运行质量和效益上来，中国粗钢产量将平稳或小幅增减，且在宏观经济环境改善背景下，下游行业需求回暖将是一个温和缓慢且反复震荡的过程。

发改委引述的预测数字显示，2013年中国粗钢产量为7.46亿吨，较2012年增长3,000万吨，预计增加铁矿石需求5,000万吨。

而从国外钢铁行业的发展来看，目前发达经济体的增速放缓，难以拉动钢铁产品的消费。而印度等新兴国家受基础设施不足、产能基数小等原因，产量增加有限。

文章并称，从供给方面看，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建项目不断上马。从近几年公布的扩产和新建的矿山项目来看，未来几年将形成近9亿吨的产能，但考虑到计划推进过程中会出现各种风险，目前业内普遍预计2013年-2015年将新增铁矿石产量约3亿吨。从趋势上看铁矿石供过于求的局面已不可避免。

虽然总的来看铁矿石供大于求，但由于国际矿山企业相对集中，可以用项目延期、压缩产量等手段来调节市场供应；而钢铁企业、尤其是中国钢铁企业比较分散，工艺流程中高炉-转炉流程占九成以上，高炉停产、焖炉的成本较高，对铁矿石的需求相对刚性。

中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富此前表示，预计今年力拓(RIO.AX)(RIO.L)等四大矿企铁矿石新增产能5,000万吨，铁矿石供求关系趋于平衡，价格步入下行通道。钢铁行业形势则要好于去年，但钢材价格难有大幅度回升。

新上任的中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。(完)

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(发稿 李然; 审校 林高丽)

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