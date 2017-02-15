中国发改委称1月审核固定资产投资项目18个 鼓励外商投资制造业

路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。

发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升，一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励外商在制造业加大投资、优化结构。

关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地价格优惠。

在谈及经济体制改革进展情况时，他称，发改委今年第一牵头的改革任务有八项，涉及完善基本经济制度、农业农村、对外开放、生态文明等重点领域改革。

“目前，我们正在按照中央要求，进一步细化工作安排。”赵辰昕表示。

发改委并公布截至2016年底12大类重大工程包进展情况。截至2016年底，中国12大类重大工程包已累计完成投资79,203亿元人民币。开工48个专项，507个项目。

以下为发改委公布的12大类重大工程包截至2016年底投资完成情况：

12大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、62个项目 23,879

生态环保 14个专项 6,799

清洁能源 38个项目 11,765

粮食水利 2个专项、66个项目 4,198

交通运输 170个项目 17,635

健康养老服务 15个专项 4,628

能源矿产资源保障 65个项目 6,009

现代物流 1个专项 2,100

城市轨道交通 52个项目 1,224

增强制造业核心竞争力 6个专项 117

新兴产业 6个专项 662

制造业升级改造 54个项目 187 （完）