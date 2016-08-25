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中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 17:59 BJT

中国发改委批复东丰至双辽公路吉林段建设 总投资约138.23亿元

路透北京8月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，同意建设东丰至双辽公路（吉林段），项目估算总投资约为138.23亿元人民币，旨在完善国家高速公路网络，改善区域交通条件，深入实施全面振兴东北地区等老工业基地战略。

发改委网站刊登批复全文称，该路线起自辽源市东丰县仁合村，接已建的集安至双辽国家高速公路联络线通化至东丰段，经渭津镇、辽源市等地，止于双辽市协力屯，接已建的大庆至广州国家高速公路双辽过境段，全长约197.7公里。

项目估算总投资约为138.23亿元（静态投资约为129.08亿元）。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）34.65亿元作为项目资本金，约占总投资的25%，其余资金利用国内银行贷款解决。

发改委要求抓紧推进辽宁段项目前期工作，尽快开工建设，确保全线同步建成通车。本项目为政府还贷公路。（完）

欲览批复全文，请点击链接：here

(发稿 李子木；审校 林高丽)

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