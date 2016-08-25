中国发改委批复东丰至双辽公路吉林段建设 总投资约138.23亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，同意建设东丰至双辽公路（吉林段），项目估算总投资约为138.23亿元人民币，旨在完善国家高速公路网络，改善区域交通条件，深入实施全面振兴东北地区等老工业基地战略。
发改委网站刊登批复全文称，该路线起自辽源市东丰县仁合村，接已建的集安至双辽国家高速公路联络线通化至东丰段，经渭津镇、辽源市等地，止于双辽市协力屯，接已建的大庆至广州国家高速公路双辽过境段，全长约197.7公里。
项目估算总投资约为138.23亿元（静态投资约为129.08亿元）。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）34.65亿元作为项目资本金，约占总投资的25%，其余资金利用国内银行贷款解决。
发改委要求抓紧推进辽宁段项目前期工作，尽快开工建设，确保全线同步建成通车。本项目为政府还贷公路。（完）
欲览批复全文，请点击链接：here
(发稿 李子木；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。