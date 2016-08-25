中国发改委批复东丰至双辽公路吉林段建设 总投资约138.23亿元

发改委网站刊登批复全文称，该路线起自辽源市东丰县仁合村，接已建的集安至双辽国家高速公路联络线通化至东丰段，经渭津镇、辽源市等地，止于双辽市协力屯，接已建的大庆至广州国家高速公路双辽过境段，全长约197.7公里。