中国宣布提高国内成品油价格

路透北京6月21日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，自今晚24时起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.07元和0.08元。

刊登在发改委网站的新闻稿称，此次成品油价格提高幅度，是根据6月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。6月6日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡上行，WTI和布伦特原油期货价格一度突破每桶98和106美元，6月20日虽大幅回落，但前10个工作日平均价格仍然上涨。