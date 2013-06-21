中国宣布提高国内成品油价格

在香港购房不得使用内地银联卡--消息
路透香港3月24日 - 香港一大型地产代理商周五称，部分合作银行不再接受通过内地银联卡支付在港地产交易。国家支持的银联为中国内地最大银行卡提供商。
路透北京6月21日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，自今晚24时起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.07元和0.08元。
刊登在发改委网站的新闻稿称，此次成品油价格提高幅度，是根据6月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。6月6日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡上行，WTI和布伦特原油期货价格一度突破每桶98和106美元，6月20日虽大幅回落，但前10个工作日平均价格仍然上涨。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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