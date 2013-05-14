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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 11:19 BJT

中国免去刘铁男发改委副主任等职务

路透北京5月14日 - 新华网周二报道称，中央组织部有关负责人证实，国家发展和改革委员会副主任、党组成员刘铁男涉嫌严重违纪，中央已经决定免去其领导职务。

在国家发改委官网的“委领导”中，已撤下刘铁男介绍。

中央纪委消息周日称，刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。去年年底刘铁男被实名举报涉嫌学历造假，巨额骗贷，对他人恐吓威胁等问题，今年3月18日，官方宣布刘铁男不再担任国家能源局局长，由原电监会主席吴新雄接任。

新华网资料显示，刘铁男出生于1954年10月，籍贯山西，1983年到国家计委工作，1996-1999年间任中国驻日本大使馆经济参赞，自2008年3月起担任国家发改委副主任。此外自2010年12月起，还兼任国家能源局局长职务。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 屈桂娟)

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