中国免去刘铁男发改委副主任等职务

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透北京5月14日 - 新华网周二报道称，中央组织部有关负责人证实，国家发展和改革委员会副主任、党组成员刘铁男涉嫌严重违纪，中央已经决定免去其领导职务。
在国家发改委官网的“委领导”中，已撤下刘铁男介绍。
中央纪委消息周日称，刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。去年年底刘铁男被实名举报涉嫌学历造假，巨额骗贷，对他人恐吓威胁等问题，今年3月18日，官方宣布刘铁男不再担任国家能源局局长，由原电监会主席吴新雄接任。
新华网资料显示，刘铁男出生于1954年10月，籍贯山西，1983年到国家计委工作，1996-1999年间任中国驻日本大使馆经济参赞，自2008年3月起担任国家发改委副主任。此外自2010年12月起，还兼任国家能源局局长职务。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 屈桂娟)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。