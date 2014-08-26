发改委9月起下调煤电企业标杆上网电价

去年沪市公司净利润升1.29% 扭转2015年业绩双降局面
路透上海5月4日 - 据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。
路透北京8月26日 - 中国国家发展和改革委员会周二宣布，自9月1日起，在保持销售电价总水平不变的情况下，适当降低燃煤发电企业上网电价，腾出的电价空间用于进一步疏导环保电价矛盾。
发改委网站新闻稿称，全国煤电企业标杆上网电价平均每千瓦时降低0.93分钱，这部分电价空间重点用于对脱硝、除尘环保电价矛盾进行疏导。
鉴于当前煤价水平较低，煤矿企业大面积亏损，发改委要求发电企业与煤炭企业将发电用煤价格维持在合理区间，防止出现过度下跌，以促进煤炭、电力行业协调发展。
截至目前，全国已累计解决7.1亿千瓦燃煤发电机组脱硝、除尘电价补偿问题，占全部燃煤发电装机容量95%以上。同时，通过推进工商用电同价工作，江西、广东两省商业企业每年可分别减轻电费负担13.7亿元人民币和20亿元。
新闻稿并表示，近年来，在环保电价政策支持下，燃煤发电企业积极开展脱硝、除尘设施改造。此次电价调整，将有利于环保电价及时结算，支持燃煤发电企业开展脱硝、除尘改造，改善大气质量。（完）
欲览更多详情，请点击国家发改委网站 here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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