发改委：自周六起汽、柴油价格每吨下调50元

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月9日 -中国国家发展和改革委员会周五称，自周六（10日）起，将汽、柴油价格每吨均调低50元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升降低0.04元。
这也是国内成品油价格年内第六次调整，此前一次调整是在4月25日，当时汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据5月9日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
4月下旬以来，受美国原油库存高企等因素影响，国际市场油价震荡回落，前10个工作日平均价格有所下降。
通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）
更多细节，请点选发改委网站(here)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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