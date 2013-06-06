国家发改委称周五起调降成品油价格

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月6日 - 中国国家发改委称，本周五（7日）起将下调成品油价，汽、柴油价格，每吨分别降低95和90元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。
发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格降价幅度，是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况，并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。
中国前次成品油调价是在5月10日(5月9日宣布)，上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。