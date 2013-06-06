国家发改委称周五起调降成品油价格

路透北京6月6日 - 中国国家发改委称，本周五（7日）起将下调成品油价，汽、柴油价格，每吨分别降低95和90元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.07元和0.08元。

发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格降价幅度，是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况，并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。

中国前次成品油调价是在5月10日(5月9日宣布)，上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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