发改委：周六起汽柴油价格每吨分别下调80元和75元

路透北京7月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，按照现行成品油价格形成机制，决定将汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均降低0.06元人民币，调价执行时间为7月5日24时。

刊登在发改委网站上的通知指出，此次成品油价格降低幅度，是根据7月5日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。6月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价先是大幅回落，随后持续震荡上行，计算前10个工作日平均价格仍然下跌。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

中国前次成品油调价是在5月10日(5月9日宣布)，上调成品油价，汽、柴油最高零售价格上调幅度均为95元/吨，这是新定价机制以来的首次上调。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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