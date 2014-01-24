发改委称周六起下调汽柴油价格

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海1月24日 -中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(25日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元人民币。今年成品油价格迎来“两连降”。
发改委网站刊登的调价通知称，此次调整测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.1元和0.11元。
发改委表示，1月上旬以来，受全球石油需求增速减缓等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格有所下跌。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在今年1月11日，当时国内汽、柴油价格每吨分别下调125元和120元人民币。 (完)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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