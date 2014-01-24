发改委称周六起下调汽柴油价格

路透上海1月24日 -中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(25日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元人民币。今年成品油价格迎来“两连降”。

发改委网站刊登的调价通知称，此次调整测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.1元和0.11元。

发改委表示，1月上旬以来，受全球石油需求增速减缓等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格有所下跌。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委上次调整成品油价格是在今年1月11日，当时国内汽、柴油价格每吨分别下调125元和120元人民币。 (完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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