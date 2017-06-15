5月底中国煤炭去产能完成目标65% 当月审核固定资产投资518亿元--发改委（更新版）

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路透北京6月15日 - 中国国家发改委周四表示，截至5月底退出煤炭产能9,700万吨左右，完成年度目标任务65%，全国已压减粗钢产能4,239万吨，完成年度目标任务84.8%；5月审批核准固定资产投资项目八个，总投资额518亿元人民币。

发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上称，5月2日至26日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议组成八个督查组，赴各地开展取缔地条钢专项督查。目前各地排查发现的地条钢产能已全部停产、断水断电，正按照四个彻底拆除的要求将地条钢取缔到位。

她并提到，5月份审批核准的项目中，可行性研究报告四个，核准项目四个，具体包括能源项目两个，水利项目两个，工业项目两个和其他项目两个。截至2017年4月底，13大类重大工程包，已累计完成投资9.39万亿元，开工56个专项、599个项目。

以下为发改委公布的13大类重大工程包截至2017年4月底投资完成情况：

13大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、68个项目 25,898

生态环保 14个专项 7,133

清洁能源 49个项目 12,252

粮食水利 2个专项、66个项目 4,260

交通运输 215个项目 20,855

健康养老服务 15个专项 6,592

能源矿产资源保障 84个项目 5,828

现代物流 1个专项 2,250

城市轨道交通 53个项目 1,859

增强制造业核心竞争力 6个专项 148

新兴产业 6个专项 787

制造业升级改造 64个项目 281

旅游休闲 8个专项 5,789

**收入分配制度改革在推进**

2013年以来，中国城乡居民收入年平均增长7.4%，实现了与GDP增长基本同步；收入差距逐步缩小，基尼系数从2013年的0.473下降到2016年的0.465。但是收入增长动能仍需增强，收入分配调节体系还需进一步完善、收入分配公平性有待提高、评估监测机制也要进一步健全。

针对各方都高度关注的收入分配制度改革，孟玮提到，发改委正会同有关部门围绕加快推动相关工作。根据2017年深化收入分配制度改革重点工作安排共有19项重点工作，包括完善初次分配制度，正在制定出台个人收入和财产信息系统建设总体方案等。

她表示，完善初次分配制度重点是组织开展城乡居民增收综合配套政策试点，完善技术工人激励政策，深化国有企业薪酬制度和混合所有制改革，增加农民收入，加大财产性收入开源清障力度。

加大再分配调节力度重点是推进所得税制改革，完善社会保险制度，增强兜底保障能力，营造良好环境和氛围。重点是强化教育机会公平，保障就业机会公平，抑制投机稳定预期。

要夯实收入分配制度改革基础。重点是充分发挥深化收入分配制度改革部际联席会议的统筹协调作用，完善收入分配统计与核算，做好支付结算管理工作，建立收入分配政策评估体系以及研究制定个人收入和财产信息系统建设总体方案。

孟玮称，收入分配制度改革将围绕“增活力、扩范围、促公平、强基础”开展，在促公平方面，做好化解产能职工转岗安置工作，推动开展行业性、区域性集体协商；在规范资本获利方面，鼓励资本合理合法获得回报，抑制房地产泡沫等过度投机性炒作，积极开展金融消费者教育活动。 （完）