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中国财经 | 2016年 6月 14日 星期二 11:09 BJT

中国发改委：5月份共核准固定资产投资项目16个 总投资780亿元

路透北京6月14日 - 中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民周二称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币。

他是在国家发改委例行发布会上作出上述表示的。

发改委此前称，今年4月核准固定资产投资项目13个，总投资1,388亿元；3月审批核准固定资产投资项目八个，总投资55亿元；2月审批核准15个总投资341亿元；1月审批核准21个，总投资541亿元。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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